Cagnazzo | “Nelle nostre scuole serve più personale amministrativo”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 24 agosto 2022) di Monica De Santis “Si sta lavorando alla clemente per cercare di far sì che alla riapertura dellenon vi sia nessuna carenza di docenti”. A dirlo è Laura Patrizia, dirigente scolastica e presidente dell’associazione AssoMiMe, che traccia un punto a meno di un mese dal ritorno in classe, dopo la fine dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia… “In realtà ci sono ancora molte nomine che dovranno essere fatte, ma io conto che in questo lasso di tempo si provvederà a fare ciò che si deve. Anche perché iniziare la scuola senza i docenti è un problema, perché la carenza di organico porterebbe ad un decremento delle ore, l’organizzazione diventerebbe complicata, mentre le famiglie si aspettano di avere finalmente un rientro in normalità”. Già un rientro in normalità dopo due anni e mezzo vissuti in maniera tutt’altro che normale… “Ad oggi ...