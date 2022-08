Cade dalla montagna per scattare una foto alla compagna: muore 70enne (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ennesima tragedia per uno scatto rubato sulla cima di un monte. Un uomo di 77 anni, originario della Germania, stava scattando una foto alla compagna, una 63enne spagnola, su una vetta delle Alpi austriache, la Greitspitz (2.870 metri), quando... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ennesima tragedia per uno scatto rubato sulla cima di un monte. Un uomo di 77 anni, originario della Germania, stava scattando una, una 63enne spagnola, su una vetta delle Alpi austriache, la Greitspitz (2.870 metri), quando...

rosyneve84 : Tutti impostati non si fanno una risata per paura che gli cade l impalcatura dalla faccia?????????????????????????????????? - AmoBergamo : #Bergamo Cade dalla bici a Palosco, bimbo di 11 anni in codice rosso - ifch9e : RT @87miste: Rita Dalla Chiesa che si candida con Forza Italia. Certe volte la mela cade lontano dall’albero, purtroppo - g_play84 : @boccia921 @ColpogobboYtube e questo già è diverso. come è diverso il paragone con quello del real. se mia nonna c… - amorecinicoo : RT @87miste: Rita Dalla Chiesa che si candida con Forza Italia. Certe volte la mela cade lontano dall’albero, purtroppo -