Bruno Bozzetto ricorda Piero Angela: “Un vero privilegio a lavorare con lui” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista bergamasco ricorda il grande giornalista Pietro Angela, recentemente scomparso. Pubblichiamo il suo ricordo. Avrei voluto scriver queste righe alcuni giorni fa, ma le luci dei riflettori su Piero Angela erano così abbaglianti che ho preferito restare a meditarle nell’ombra. Parlare di Piero Angela non mi è facile. Son troppo affezionato e legato a lui per riuscire ad essere distaccato, ma ci proverò, cercando di parlare soprattutto della nostra lunga collaborazione. Inizio dicendo che il regalo più bello e impagabile fattomi da Piero è stato proprio quello di avermi fatto percorrere un lungo tratto della mia vita in sua compagnia. Con una guida e un Maestro come lui non avrei potuto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022), animatore, disegnatore e regista bergamascoil grande giornalista Pietro, recentemente scomparso. Pubblichiamo il suo ricordo. Avrei voluto scriver queste righe alcuni giorni fa, ma le luci dei riflettori suerano così abbaglianti che ho preferito restare a meditarle nell’ombra. Parlare dinon mi è facile. Son troppo affezionato e legato a lui per riuscire ad essere distaccato, ma ci proverò, cercando di parlare soprattutto della nostra lunga collaborazione. Inizio dicendo che il regalo più bello e impagabile fattomi daè stato proprio quello di avermi fatto percorrere un lungo tratto della mia vita in sua compagnia. Con una guida e un Maestro come lui non avrei potuto ...

MarcoBatarea : @l_patrizia Aggiungerei: 'Parcheggio in doppia fila' e 'Salto della coda' Come i cartoni di Bruno Bozzetto 'Italiani vs Europei' ?? - bruno_bozzetto : @AmiciDellaPedia Onorato e felice che lo studio Bozzetto abbia realizzato questo filmato esplicativo. Un’ultima vol… -