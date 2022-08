Britney Spears scartata dal film Suicide Squad, il retroscena e la canzone inedita (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sarebbe dovuta essere anche Britney Spears nel team di Suicide Squad, film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Non in qualità di attrice (anche se in passato più volte ha dimostrato di saper recitare in varie fiction), ma come interprete di Sucker For Pain, brano inedito della colonna sonora. Quando il brano è stato inciso da Britney Spears era il 2015, ma alla fine il regista ha scartato la sua versione preferendo quella corale fatta da Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Ty Dolla, $ign, gli X Ambassadors e gli Imagine Dragons. Lo stesso film, alla fine, è un progetto corale. Fra i protagonisti troviamo infatti Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sarebbe dovuta essere anchenel team didel 2016 scritto e diretto da David Ayer. Non in qualità di attrice (anche se in passato più volte ha dimostrato di saper recitare in varie fiction), ma come interprete di Sucker For Pain, brano inedito della colonna sonora. Quando il brano è stato inciso daera il 2015, ma alla fine il regista ha scartato la sua versione preferendo quella corale fatta da Lil Wayne, Wiz Khalifa, Logic, Ty Dolla, $ign, gli X Ambassadors e gli Imagine Dragons. Lo stesso, alla fine, è un progetto corale. Fra i protagonisti troviamo infatti Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, ...

