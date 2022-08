Brad Pitt ha un "atteggiamento positivo" nei confronti della "triste situazione legale" con Angelina Jolie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riferito, Brad Pitt starebbe cercando di avere un 'atteggiamento positivo' nei confronti della 'triste situazione legale' che lo vede coinvolto con Angelina Jolie. Brad Pitt ha deciso di mantenere un "atteggiamento positivo" nonostante le recenti controversi relative al rapporto dell'FBI sul litigio violento con Angelina Jolie che avrebbe avuto luogo nel 2016 a bordo di un jet privato in presenza dei loro sei figli. Nel numero di questa settimana della rivista People, una fonte vicina a Pitt ha affermato che l'attore 58enne spera raggiungere presto una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo quanto riferito,starebbe cercando di avere un '' nei' che lo vede coinvolto conha deciso di mantenere un "" nonostante le recenti controversi relative al rapporto dell'FBI sul litigio violento conche avrebbe avuto luogo nel 2016 a bordo di un jet privato in presenza dei loro sei figli. Nel numero di questa settimanarivista People, una fonte vicina aha affermato che l'attore 58enne spera raggiungere presto una ...

