Brad Pitt è un perfetto modello Barbiecore

Nella storia di copertina del nostro numero di luglio/agosto, Brad Pitt ha dichiarato a GQ di essere giunto «all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale» della propria carriera. Cosa significa? Film di maggiore spessore, nuovi hobby e, cosa particolarmente importante per noi, un modo di vestire più stravagante. Nel corso degli ultimi due mesi, periodo in cui si è imbarcato in un impegnativo tour stampa mondiale per lanciare il film Bullet Train, Pitt è stato immortalato mentre indossava una gonna di lino sopra il ginocchio, apocalittici abiti in doppio denim con orlo a vivo, kit di cotone verde geco e fluttuanti abiti sartoriali a metà tra la comodità di un abito largo e una tuta. Una serie di scelte assai lontane da ciò che siamo abituati a vedere nell'abbigliamento del veterano di Hollywood durante i suoi press tour: nel 2019, ...

