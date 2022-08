Borse Ue prudenti alla vigilia di Jackson Hole. Record gas, sfonda i 300 euro sul finale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Poco mossa anche Wall Street in attesa di indicazioni sulle mosse della Fed, L'euro torna sotto la parità nei confronti del dollaro. Petrolio ancora in rialzo, spread recupera nel finale e chiude in leggero calo a 231 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Poco mossa anche Wall Street in attesa di indicazioni sulle mosse della Fed, L'torna sotto la parità nei confronti del dollaro. Petrolio ancora in rialzo, spread recupera nele chiude in leggero calo a 231 punti

