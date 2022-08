Bonus Casa, nuovo incentivo da 30.000€: domande aperte da ottobre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bonus Casa. Il SuperBonus 110% ormai è in cima ad ogni trend mediatico a cui sia affine la parola chiave ”Bonus”, e spesso, per tale ragione, tutti gli altri incentivi passano quasi completamente inosservati. A ciò, si aggiungono tutti gli altri Bonus ”fratelli”, come ad esempio il Bonus Facciate. Bonus Casa: cos’è e come funziona Tuttavia, è bene considerare un altro incentivo, parimenti importante, nuovo di zecca, che merita di essere approfondito: il cosiddetto nuovo Bonus Casa. La novità consiste proprio nel fatto che l’incentivo non è mirato ad agevolare le spese di ristrutturazione. Al contrario, consiste in un contributo a fondo perduto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022). Il Super110% ormai è in cima ad ogni trend mediatico a cui sia affine la parola chiave ””, e spesso, per tale ragione, tutti gli altri incentivi passano quasi completamente inosservati. A ciò, si aggiungono tutti gli altri”fratelli”, come ad esempio ilFacciate.: cos’è e come funziona Tuttavia, è bene considerare un altro, parimenti importante,di zecca, che merita di essere approfondito: il cosiddetto. La novità consiste proprio nel fatto che l’non è mirato ad agevolare le spese di ristrutturazione. Al contrario, consiste in un contributo a fondo perduto del ...

