Bonelli incalza Draghi | Siamo in economia di guerra Fai tu il Price Cap | adesso | o l' Italia chiude i battenti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il leader di Europa Verde risponde alle critiche di Clò e lancia l'allarme: "In autunno rischiamo di entrare in una crisi sociale senza precedenti"

...dall'attenzione che Enrico Letta continua a riservare non solo e non tanto al verde Angelo, ...una tv americana di essere quasi ad un palmo da Palazzo Chigi e ad un Matteo Salvini che l'...Già, perch oltre a Calenda,e Fratoianni, c'è anche Luigi Di Maio, che chiede "rispetto ... Le idee valgono più dei posti",. "Per me la politica è un ideale, non un centro per l'impiego".