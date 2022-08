Bonaccini: 'No pericolo fascista, destra mi preoccupa per i motivi che ha detto Mario Draghi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Il Presidente dell'Emilia Romagna su come battere la destra: 'Sfidarli non urlando o offendendoli ma dicendo che non siamo migliori ma diversi e alternativi non ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Il Presidente dell'Emilia Romagna su come battere la: 'Sfidarli non urlando o offendendoli ma dicendo che non siamo migliori ma diversi e alternativi non ...

donatopiccinino : RT @TgLa7: #LaCorsaAlVoto @sbonaccini su come battere la destra: 'Sfidarli non urlando o offendendoli ma dicendo che non siamo migliori ma… - zazoomblog : Bonaccini: No pericolo fascista destra mi preoccupa per i motivi che ha detto Mario Draghi - #Bonaccini: #pericolo… - pidebbi : RT @TgLa7: #LaCorsaAlVoto @sbonaccini su come battere la destra: 'Sfidarli non urlando o offendendoli ma dicendo che non siamo migliori ma… - TgLa7 : #LaCorsaAlVoto @sbonaccini su come battere la destra: 'Sfidarli non urlando o offendendoli ma dicendo che non siamo… - MaDeMa80 : @PBerizzi Bonaccini ieri a “In Onda”: “pericolo di fascismo? Ma non scherziamo…” -