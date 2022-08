Bologna, marocchino irregolare stupra turista finlandese. Il “non detto” della stampa mainstream (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Un altro stupro agghiacciante. A Bologna, nella notte di sabato scorso, una turista finlandese è stata aggredita e violentata in largo Respighi, nel cuore della zona universitaria. A compiere l’atto brutale è stato un marocchino di 22 anni, irregolare in Italia. Alcuni ragazzi presenti in zona, accortisi di quanto stava accadendo, sono subito intervenuti per cercare di difendere la ragazza scandinava e quindi interrompere la violenza che stava subendo. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il gruppo di ragazzi che stava trattenendo il marocchino, arrestato a quel punto con l’accusa di violenza sessuale. Il magrebino è ora rinchiuso nel carcere bolognese della Dozza, mentre la ragazza è stata portata in ospedale, dove il protocollo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Un altro stupro agghiacciante. A, nella notte di sabato scorso, unaè stata aggredita e violentata in largo Respighi, nel cuorezona universitaria. A compiere l’atto brutale è stato undi 22 anni,in Italia. Alcuni ragazzi presenti in zona, accortisi di quanto stava accadendo, sono subito intervenuti per cercare di difendere la ragazza scandinava e quindi interrompere la violenza che stava subendo. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il gruppo di ragazzi che stava trattenendo il, arrestato a quel punto con l’accusa di violenza sessuale. Il magrebino è ora rinchiuso nel carcere bologneseDozza, mentre la ragazza è stata portata in ospedale, dove il protocollo ...

