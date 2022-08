Bologna, ecco Lucumi: “Cordoba e Yepes i miei idoli. Mihajlovic? Già abbiamo parlato” (Di mercoledì 24 agosto 2022) John Lucumi ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione. Il Bologna lo ha prelevato dal Genk pagando la clausola di otto milioni. Il difensore colombiano può già essere titolare a San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Io sono a disposizione dell’allenatore, tutte le pratiche sono arrivate. I miei idoli sono Ivan Ramiro Cordoba e Mario Yepes, due punti di riferimento della nostra nazionale colombiana, sono fonte di ispirazioni per tutti. Mihajlovic? Ci siamo ovviamente parlati e soprattutto di movimenti in campo in modo da poter entrare il prima possibile nei meccanismi della squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Johnhadurante la sua conferenza stampa di presentazione. Illo ha prelevato dal Genk pagando la clausola di otto milioni. Il difensore colombiano può già essere titolare a San Siro contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Io sono a disposizione dell’allenatore, tutte le pratiche sono arrivate. Isono Ivan Ramiroe Mario, due punti di riferimento della nostra nazionale colombiana, sono fonte di ispirazioni per tutti.? Ci siamo ovviamente parlati e soprattutto di movimenti in campo in modo da poter entrare il prima possibile nei meccanismi della squadra”. SportFace.

