Bologna | donna uccisa a martellate | arrestato il compagno

(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadi 57 anni, italiana, è stataieri sera dal, 27enne anche lui italiano. E’ successo intorno alle 21.30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a. Le volanti chiamate sul posto da alcuni inquilini hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un martello. Sul posto anche l’aggressore, ilper omicidio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Giorgiolaporta : Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinar… - repubblica : Femminicidio a Bologna, 57enne uccisa a martellate dal suo stalker: l'assassino era già stato denunciato dalla donna - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - azzara96 : RT @maurizioacerbo: A Firenze due uomini bianchi (un italiano e un albanese) hanno stuprato una canadese. A Bologna un italiano ha ucciso a… - GraziaMontefal2 : RT @raffaelespedic1: Signorina Meloni e signor Salvini niente da dire sulla donna uccisa a martellate dal giovane di 25 anni a Bologna Bra… -

E' stato arrestato un giovane di 27 anni, Giovanni Padovani, che ieri sera ha aggredito e ucciso una, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, in via dell'Arcoveggio, nel cortile condominiale. Secondo quanto riferito dalla Polizia si tratta dell'ex compagno, che avrebbe utilizzato anche un ...Orrore adove martedì sera, 23 agosto, unadi 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata ammazzata intorno alle 21 in via dell'Arcoveggio, zona periferica del capoluogo emiliano. A nulla è ...Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera a Bologna, con un martello, in via dell'Arcoveggio, periferia della città, nel cortile del condominio dove risiedeva. Sarebbe stato ...Bologna, 24 agosto 2022. Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata trovata morta ieri sera, martedì 23 agosto, a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. La vittima sarebb ...