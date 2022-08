Bollettino Covid-19 oggi | mercoledì 24 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il-19 aggiornato a242022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 25.389 nuovi, 112, 49.555, 36.221 tamponi molecolari, 239 (-15) ricoverati in terapia intensiva, 6.170 (-208) nei reparti ordinari. Sono ...

Diminuisce il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.102 positivi su 11.303 tamponi esaminati , 1.142 in meno di ieri con 4.134 ......Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il-...secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 112 morti. Sono stati 174.227 i tamponi ...MILANO (ITALPRESS) - Sono 25.389 i nuovi positivi a Coronavirus in Italia, su un totale di 174.227 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge ...