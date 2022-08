Bollette luce e gas, italiani nei guai: accadrà dopo l’estate (Di mercoledì 24 agosto 2022) . I costi dell’energia continuano a tenere banco a livello internazionale In inverno si potrebbe arrivare a circa il 100% dei rincari, con un vero salasso per i cittadini. Un raddoppio delle tariffe che potrebbe sfociare in una vera rivolta popolare. l’estate sta per volgere al L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) . I costi dell’energia continuano a tenere banco a livello internazionale In inverno si potrebbe arrivare a circa il 100% dei rincari, con un vero salasso per i cittadini. Un raddoppio delle tariffe che potrebbe sfociare in una vera rivolta popolare.sta per volgere al L'articolo proviene da Inews24.it.

