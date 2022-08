Beppe Fiorello | a sorpresa il lieto annuncio | fan al settimo cielo

Leggi su kronic

(Di mercoledì 24 agosto 2022)fa unche lascia tutti senza parole soprattutto i fan: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Tutti lo conoscono come uno degli attori più influenti del panorama artistico italiano, fratello di uno degli showman che ha garantito lo spettacolo del Festival di Sanremo delle passate edizioni: stiamo parlando di lui,, fratello di Rosario. Nel corso della sua brillante carriera da attore ha dato prova di essere un grande talento artistico in numerose fiction e serie televisive di successo. Oggi aè pronto per dare il. curiosità (foto web)è nato a Catania sotto il segno dei Pesci e da buon siciliano è orgoglioso delle sue ...