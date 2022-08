Benvenuta auto elettrica | Ford licenzia 3mila dipendenti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Costruireelettriche sta diventando sempre più dispendioso, in termini di costi dei materiali, energia, ma soprattutto per quanto riguarda le risorse umane. Come riportato dalla Associated Press e da Reuters, ripresa dai principali siti di news americane, laMotor Company ha annunciato che licenzierà 3.000 impiegati, 2.000 assunti a tempo indeterminato e 1.000 a contratto. Il taglio rappresenta il 6% dei 31.000 stipendiati a tempo pieno in Usa e Canada e riguarderà lavoratori in Usa, Canada ed India. La forza lavoro nelle officine, che conta 56.000 operai, non sarà colpita da questa misura.motive News ha rivelato il testo dell’annuncio: come oggigiorno è ormai prassi, la comunicazione deimenti è avvenuta per e-mail, con un messaggio del presidente esecutivo, Bill, e del Ceo ...