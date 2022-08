Benevento Città Spettacolo, in scena Le Muse Ardite: il Conservatorio sannita si ispira al capolavoro di Bizet (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” torna alla rassegna “Benevento Città Spettacolo”, la cui 43esima edizione, che ha per titolo “Realtà Rappresentate”, vede la direzione artistica a cura di Renato Giordano. L’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita sarà presente con “Le Muse Ardite ou La fleur de Carmen”, uno Spettacolo lirico con voci narranti che racchiude le più belle pagine della celebre opera di George Bizet, su libretto di Meilhac-Halévy, liberamente tratto dalla novella di Prosper Mérimée. Si tratta di un evento che punta ad unire tradizione e innovazione, interamente dedicato alle donne, alle Muse Ardite, con una sorta di filo rosso che, attraverso la figura di Carmen, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) IlStatale di Musica “Nicola Sala” torna alla rassegna “”, la cui 43esima edizione, che ha per titolo “Realtà Rappresentate”, vede la direzione artistica a cura di Renato Giordano. L’Istituzione di Alta Formazione Musicalesarà presente con “Leou La fleur de Carmen”, unolirico con voci narranti che racchiude le più belle pagine della celebre opera di George, su libretto di Meilhac-Halévy, liberamente tratto dalla novella di Prosper Mérimée. Si tratta di un evento che punta ad unire tradizione e innovazione, interamente dedicato alle donne, alle, con una sorta di filo rosso che, attraverso la figura di Carmen, ...

