Belotti-Roma, si sblocca l’affare: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo diverse settimane di attesa e trattativa, sembrerebbe tutto fatto per l’arrivo di Andrea Belotti alla corte di José Mourinho. L’attaccante della nazionale italiana, svincolato da inizio estate in seguito al mancato rinnovo con il Torino di Ivan Juric, avrebbe trovato l’accordo con il club giallorosso ed il suo sbarco nella capitale sarebbe ormai imminente. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, la Roma avrebbe raggiunto l’accordo con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo di Felix Afena Gyan sulla base di 6 milioni di euro più 3 di bonus; questo avrebbe permesso alla società capitolina di colmare la distanza per l’arrivo del “gallo” e di fatto chiudere la trattativa. Belotti Roma Torino Nell’ultima stagione ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo diverse settimane di attesa e trattativa, sembrerebbe tutto fatto per l’arrivo di Andreaalla corte di José Mourinho. L’attaccante della nazionale italiana, svincolato da inizio estate in seguito al mancato rinnovo con il Torino di Ivan Juric, avrebbe trovato l’accordo con il club giallorosso ed il suo sbarco nella capitale sarebbe ormai imminente. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio e Fabriziono, laavrebbe raggiunto l’accordo con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo di Felix Afena Gyan sulla base di 6 milioni di euro più 3 di bonus; questo avrebbe permesso alla società capitolina di colmare la distanza per l’arrivo del “gallo” e di fatto chiudere la trattativa.Torino Nell’ultima stagione ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - marcoconterio : ?????? Si sta sbloccando il passaggio a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan dalla #Roma alla #Cremonese e, contestua… - RomanistaVN : RT @Ern4Pel: Belotti - Roma. Una storia romantica di altri tempi. Che vi racconterò volentieri dopo l’annuncio ufficiale. - keshavanrks : RT @Sardanapalooo: Si sta creando un incastro di mercato in grado di accontentare tutti: #Zakaria alla #Roma, #Paredes #Juve e #Fabian al #… -