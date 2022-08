Belen Rodriguez, ecco come la figlia Luna Marì chiama Stefano de Martino: il rapporto tra i due (Di mercoledì 24 agosto 2022) Attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram , Belen ha svelato indirettamente qualcosa di più sul rapporto tra Stefano e la piccola Luna Marì. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram ,ha svelato indirettamente qualcosa di più sultrae la piccola. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa ...

RegalinoV : Belen Rodriguez, ecco come la figlia Luna chiama Stefano De Martino - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, ecco come la figlia Luna chiama Stefano De Martino - Gossip Italia News #gossipitalianews… - zazoomblog : Belen Rodriguez bagno senza reggiseno la canottiera non copre il davanzale dettagli piccanti! FOTO - #Belen… - NotizieNews2 : Belen Rodriguez, la foto dei figli commuove i fan: 'Che altro aggiungere?' -