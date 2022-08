Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | vittorie interne per Georgia e Spagna | infortunio alla spalla per Shengelia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è completata da poco la prima giornata di gare valide per la seconda fase delleaidinel gruppo L, quello in cui è inserito anche l’Italia (uscita vittoriosa dtrasferta di Riga contro l’Ucraina per 89-97). Nel pomeriggio laha ospitato l’Olanda, mentre in serata l’Islanda ha fatto visita ai Campioni del Mondo in carica della. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste due sfide.-OLANDA 77-66 (18-18, 17-17, 21-9, 21-22) Serve un terzo quarto quasi perfettoper battere l’Olanda nel primo match che apre la seconda fase delle FIBA World CupQualifiers. Ini prevalgono sulla Nazionale ...

Prima vittoria dell'Italia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha superato a Riga l'Ucraina per 97-89, cogliendo un successo davvero importantissimo. Gli azzurri hanno faticato nel primo tempo ma hanno poi dominato nella ripresa. Gli Azzurri rientreranno questa notte in Italia, per preparare la seconda sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno: sabato 27 Agosto al PalaLeonessa di Brescia, infatti, affronteranno la Georgia.