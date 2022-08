Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia batte l’Ucraina per 89-97. Il CT Pozzecco:”Vittoria clamorosamente importante. Orgoglioso dei miei ragazzi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è conclusa da poco la sfida tra Ucraina ed Italia in quel di Riga (Lettonia), match valido per la seconda fase delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Gli Azzurri sono usciti alla distanza battendo gli ucraini per 89-97 grazie ad un secondo tempo pazzesco, trascinati dai 20 punti di Simone Fontecchio e dai 17 di Nicolò Melli. Il CT Gianmarco Pozzecco ha commentato così, sul sito della FIP, la prestazione fornita dai suoi ragazzi: “Sono Orgoglioso dei miei giocatori. Siamo entrati in campo forse troppo concentrati e desiderosi di vincere e l’Ucraina ha approfittato del nostro nervosismo per prendere fiducia. Nel secondo tempo invece abbiamo ritrovato la gioia di giocare e abbiamo prodotto due quarti di alto livello. Abbiamo vinto una partita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è conclusa da poco la sfida tra Ucraina ed Italia in quel di Riga (Lettonia), match valido per la seconda fase delle FIBA World CupQualifiers. Gli Azzurri sono usciti alla distanzando gli ucraini per 89-97 grazie ad un secondo tempo pazzesco, trascinati dai 20 punti di Simone Fontecchio e dai 17 di Nicolò Melli. Il CT Gianmarcoha commentato così, sul sito della FIP, la prestazione fornita dai suoi: “Sonodeigiocatori. Siamo entrati in campo forse troppo concentrati e desiderosi di vincere eha approfittato del nostro nervosismo per prendere fiducia. Nel secondo tempo invece abbiamo ritrovato la gioia di giocare e abbiamo prodotto due quarti di alto livello. Abbiamo vinto una partita ...

