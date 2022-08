Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia vietato sbagliare! A Riga con l’Ucraina conta solo vincere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prima di gettarsi a capofitto sull’EuroBasket, l’Italia vivrà due appuntamenti fondamentali per il suo futuro. La squadra di Pozzecco comincerà questo pomeriggio a Riga contro l’Ucraina (palla a due alle ore 17.30) il proprio cammino nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Il secondo impegno sarà invece sabato contro la Georgia, con gli azzurri che sono obbligati a vincere per fare un passo decisivo verso la rassegna iridata. Dopo aver vinto il primo girone davanti a Islanda e Paesi Bassi (la Russia è stata squalificata), l‘Italia si incrocerà ora con le già citate Ucraina e Georgia, oltre che alla Spagna. Gli azzurri sono in testa con un record di 3-1 in compagnia di islandesi e spagnoli e proprio per questo motivo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prima di gettarsi a capofitto sull’Euro, l’vivrà due appuntamenti fondamentali per il suo futuro. La squadra di Pozzecco comincerà questo pomeriggio acontro(palla a due alle ore 17.30) il proprio cammino nella seconda fase delleai. Il secondo impegno sarà invece sabato contro la Georgia, con gli azzurri che sono obbligati aper fare un passo decisivo verso la rassegna iridata. Dopo aver vinto il primo girone davanti a Islanda e Paesi Bassi (la Russia è stata squalificata), l‘si incrocerà ora con le già citate Ucraina e Georgia, oltre che alla Spagna. Gli azzurri sono in testa con un record di 3-1 in compagnia di islandesi e spagnoli e proprio per questo motivo ...

EmiioB : RT @MilanBergamoBGY: La nazionale azzurra di basket ?? ha preso dall’Aeroporto di Milano Bergamo il volo Ita Airways in direzione Riga, in… - zazoomblog : Ucraina-Italia basket oggi: orario tv programma streaming dove vedere le Qualificazioni ai Mondiali 2023 -… - zazoomblog : Basket Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sarà al completo solo per le sfide agostane. Per questo con Ucraina e… - MilanBergamoBGY : La nazionale azzurra di basket ?? ha preso dall’Aeroporto di Milano Bergamo il volo Ita Airways in direzione Riga,… - DavideFuma : RT @Basketcaffe: #BasketinTV - Da mercoledì a domenica, tutte le partite delle qualificazioni alla #FIBAWC 2023 LIVE e on demand su @Eleven… -