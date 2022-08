(Di mercoledì 24 agosto 2022) Top scorer per l'Fontecchio con 20 punti. RIGA (LETTONIA) - In un match valido come prima gara della seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, ...

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET QUALIFICAZIONI MONDIALI, UCRAINA -ITALIA 89-97. AZZURRI MOMENTANEAMENTE PRIMI NEL GIRONE. PROSSIMO IMPEGNO C… - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Qualificazioni mondiali 2023. Italia batte Ucraina 97-89 - sportface2016 : #Basket | #FIBAWCQ: l'#Italia c'è, #Ucraina regolata 89-97 - AntonioTisi : #ZonaCesarini, 21.05, su @Radio1Rai e @Radio1Sport, #Calcio, il #campionato di @SerieA con #MimmoCaso. #Tennis con… - sportli26181512 : Basket, Ucraina-Italia 89-97: azzurri in testa nelle qualificazioni al Mondiale: Passo avanti per gli azzurri del b… -

Passo avanti per gli azzurri delverso la qualificazione ai Mondiali del 2023. La squadra di Pozzecco ha sconfitto sul campo neutro di Riga in Lettonia l'Ucraina con il punteggio di 89 - 97. Con questo risultato l'Italia è ...Top scorer per l'Italia Fontecchio con 20 punti. RIGA (LETTONIA) - In un match valido come prima gara della seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, ...L'Italia sconfigge l'Ucraina per 89-97 nella prima partita della seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del 2023 in Asia.Gli azzurri superano la nazionale di Mykhailiuk e Len e volano in testa al girone, ottima prova di Fontecchio e Melli ...