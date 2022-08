Baseball, Serie A 2022: Bologna e San Marino sono avanti nelle serie con Parma e Grosseto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fortitudo UnipolSai Bologna e San Marino si portano a una sola vittoria dalla finale scudetto. Dopo le gare-3 disputate oggi, il club felsineo e quello del Titano sono avanti per 2-1 e 3-1 nelle rispettive serie con Parmaclima e Spirulina Becagli Grosseto. La Fortitudo si porta avanti quasi subito, trovando quattro punti in tre inning: nel primo con singolo di Lampe e nel terzo con singolo di Agretti, che, però, di uomini a casa base ne spedisce due. Infine, nel quarto, di nuovo Lampe e Paolini si “coalizzano”: singolo dell’uno, RBI dell’altro. Baseball, Semifinali serie A 2022: Grosseto vince una gara-3 infinita e riapre la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fortitudo UnipolSaie Sansi portano a una sola vittoria dalla finale scudetto. Dopo le gare-3 disputate oggi, il club felsineo e quello del Titanoper 2-1 e 3-1rispettiveconclima e Spirulina Becagli. La Fortitudo si portaquasi subito, trovando quattro punti in tre inning: nel primo con singolo di Lampe e nel terzo con singolo di Agretti, che, però, di uomini a casa base ne spedisce due. Infine, nel quarto, di nuovo Lampe e Paolini si “coalizzano”: singolo dell’uno, RBI dell’altro., Semifinalivince una gara-3 infinita e riapre la ...

