Barcellona-Manchester City stasera in tv: orario e diretta streaming amichevole (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Barcellona-Manchester City, prestigiosa amichevole organizzata per uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi in sostegno alla ricerca contro la SLA. Oltre a ciò, sarà l’occasione di vedere l’una contro l’altra due formazioni stellari in quello che, chissà, potrebbe essere un anticipo di un confronto che potrebbe avvenire anche in Champions League. Tanti i motivi di interesse, su tutti il ritorno di Pep Guardiola nella città e nello stadio che lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del calcio, ma anche il testa a testa tra due bomber di livello assoluto, l’esperto Lewandowski contro l’astro nascente (in realtà ormai più che affermato) Haaland. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:30 di mercoledì 24 agosto, con la sfida ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, prestigiosaorganizzata per uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi in sostegno alla ricerca contro la SLA. Oltre a ciò, sarà l’occasione di vedere l’una contro l’altra due formazioni stellari in quello che, chissà, potrebbe essere un anticipo di un confronto che potrebbe avvenire anche in Champions League. Tanti i motivi di interesse, su tutti il ritorno di Pep Guardiola nella città e nello stadio che lo hanno fatto entrare di diritto nella storia del calcio, ma anche il testa a testa tra due bomber di livello assoluto, l’esperto Lewandowski contro l’astro nascente (in realtà ormai più che affermato) Haaland. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:30 di mercoledì 24 agosto, con la sfida ...

