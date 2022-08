Ballando con le stelle 2022 | Dagospia aggiunge tre nomi al cast

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Milly Carlucci è a lavoro per la prossima edizione dicon lee probabilmente, proprio in queste ore, si stanno chiudendo importanti contratti. Nelle ultime ore, in vista dicon le, era trapelato un nome che ha scatenato non poche polemiche sui social, quello di Enrico Montesano ( anteprima arrivata da Tvblog). Nessuna conferma e nessuna smentita, bisognerà attendere qualche altra settimana prima di conoscere idi tutti i concorrenti in gara in questa edizione dicon le. A un mese e più dal debutto però, non mancano i rumors e ieri, da, sono arrivati altri tre. Ilprende vita in vista quindi della prima puntata che andrà in ...