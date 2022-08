(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con coraggio e determinazione porterò avanti questa mia candidatura, grazie al presidente Brugnaro, proprio nel collegioho vinto la primadeiin Italia difemminile, aSan Giovanni”. Così Maria Teresaannuncia la sua candidatura come capolista con la coalizione Noi Moderati, nel collegio Lombardia 1 p 02. Ex cestista, già consigliere regionale in Lombardia con Maroni Presidente e oggi deputata alla Camera con Coraggio Italia,è un medico chirurgo e per anni ha lavorato all’istituto tumori di Milano con Umberto Veronesi. La sua storia politica nasce a Forte dei Marmi,ha dato vita alla lista Fuxia People: “Ile il colore fucsia sono elementi che ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Baldini (Nm): “Correrò a Sesto S.G. dove vinsi la coppa campioni di basket” - #Ultime #Notizie… - LocalPage3 : Baldini (Nm): 'Correrò a Sesto S.G. dove vinsi la coppa campioni di basket' - telodogratis : Baldini (Nm): “Correrò a Sesto S.G. dove vinsi la coppa campioni di basket” - fisco24_info : Baldini (Nm): 'Correrò a Sesto S.G. dove vinsi la coppa campioni di basket': (Adnkronos) - 'Con coraggio e determin… - italiaserait : Baldini (Nm): “Correrò a Sesto S.G. dove vinsi la coppa campioni di basket” -

Ex cestista, già consigliere regionale in Lombardia con Maroni Presidente e oggi deputata alla Camera con Coraggio Italia,è un medico chirurgo e per anni ha lavorato all'istituto tumori di ...Ex cestista, già consigliere regionale in Lombardia con Maroni Presidente e oggi deputata alla Camera con Coraggio Italia,è un medico chirurgo e per anni ha lavorato all'istituto tumori di ...