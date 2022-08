Badminton | Mondiali 2022 | Kento Momota lascia il torneo | out anche la Danimarca nel doppio maschile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Cala il sipario sulla terza giornata deidi, competizione che si sta svolgendo in questo fine settimana in Giappone a Tokyo. Il Il Metropolitan Gymnasium ha visto l’eliminazione dalindividuale di, idolo locale che non sarà della partita nella parte più importante della manifestazione. Il nipponico, ex campione del mondo, è stato l’escluso di lusso del day-2, sconfitto con un netto 2 a 0 contro l’indiano Prannoy Haseena Sunil Kumar, abile a primeggiare con il punteggio di 21/17 e 21/16. I giapponesi proseguono in ogni caso la propria avventura nella manifestazione di casa con Naraoka ed al connazionale Nishimoto K, pronti per inseguire un posto in semifinale insieme a Atilano B. (Portogallo), Loh K. (Singapore), Wong W. K. V.(Hong Kong), Zhao J. P. (Cina) e Sen ...