ATP Winston-Salem 2022: tra gli italiani avanza solo Sonego. Bene Van De Zandschulp e Cressy. Si ritira Dimitrov (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è conclusa nella notte un’altra giornata dell’ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento statunitense si sono disputate le restanti partite valevoli per il secondo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Per quanto riguarda l’Italia è stata una giornata altalenante. Dei tre azzurri in campo infatti soltanto uno è riuscito a vincere, ovvero Lorenzo Sonego (n.14 del seeding), uscito vincitore dal match contro il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-5 6-1. Sono stati invece eliminati Lorenzo Musetti (testa di serie n.5), battuto dal francese Richard Gasquet per 7-6(5) 4-6 6-1, e Fabio Fognini, superato dal britannico Jack Draper (n.13 del torneo) per 6-2 4-6 6-1. Tra I big hanno passato il turno senza grossi problemi Botic Van De Zandschulp, Maxime Cressy ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si è conclusa nella notte un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento statunitense si sono disputate le restanti partite valevoli per il secondo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Per quanto riguarda l’Italia è stata una giornata altalenante. Dei tre azzurri in campo infatti soltanto uno è riuscito a vincere, ovvero Lorenzo(n.14 del seeding), uscito vincitore dal match contro il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-5 6-1. Sono stati invece eliminati Lorenzo Musetti (testa di serie n.5), battuto dal francese Richard Gasquet per 7-6(5) 4-6 6-1, e Fabio Fognini, superato dal britannico Jack Draper (n.13 del torneo) per 6-2 4-6 6-1. Tra I big hanno passato il turno senza grossi problemi Botic Van De, Maxime...

