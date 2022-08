ATP Winston-Salem 2022, Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale. Tabilo sconfitto in due set (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una buona nuova per Lorenzo Sonego. L’azzurro (n.72 del ranking), reduce da un periodo molto complicato con tante sconfitte al primo turno, ha trovato nel suo esordio a Winston-Salem (Stati Uniti) un punto di discontinuità. Il piemontese si è imposto per 7-5 6-1 contro il cileno Alejandro Tabilo (n.72 ATP) in 1 ora e 24 minuti di partita. Sonego, dopo aver sofferto non poco nel primo parziale, è riuscito a spuntarla con determinazione e carattere. Doti che si sono viste soprattutto nell’ultima fase della prima frazione, decisive poi per uno sviluppo assai più tranquillo nel secondo parziale. L’azzurro, quindi, giocherà contro l’americano Maxime Cressy (n.34 del mondo) negli ottavi di finale, visto il successo dello statunitense contro l’australiano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una buona nuova per. L’azzurro (n.72 del ranking), reduce da un periodo molto complicato con tante sconfitte al primo turno, ha trovato nel suo esordio a(Stati Uniti) un punto di discontinuità. Il piemontese si è imposto per 7-5 6-1 contro il cileno Alejandro(n.72 ATP) in 1 ora e 24 minuti di partita., dopo aver sofferto non poco nel primo parziale, è riuscito a spuntarla con determinazione e carattere. Doti che si sono viste soprattutto nell’ultima fase della prima frazione, decisive poi per uno sviluppo assai più tranquillo nel secondo parziale. L’azzurro, quindi, giocherà contro l’americano Maxime Cressy (n.34 del mondo) neglidi, visto il successo dello statunitense contro l’australiano ...

