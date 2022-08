Atletico Madrid Griezmann, chiesta la riduzione dello stipendio: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Situazione particolare quella che sta vivendo Griezmann all’Atletico Madrid, che avrebbe chiesto un taglio dell’ingaggio Situazione particolare quella che sta vivendo Griezmann all’Atletico Madrid, che avrebbe chiesto un taglio dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da Super Deporte, la società avrebbe il riscatto fissato a 40 milioni dovesse giocare più di 30? a partita. Ecco perché l’utilizzo al momento del francese sia al di sotto delle sue qualità Chiesto il taglio dell’ingaggio con la parola di riscattarlo a fine stagione dal Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Situazione particolare quella che sta vivendoall’, che avrebbe chiesto un taglio dell’ingaggio Situazione particolare quella che sta vivendoall’, che avrebbe chiesto un taglio dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da Super Deporte, la società avrebbe il riscatto fissato a 40 milioni dovesse giocare più di 30? a partita. Ecco perché l’utilizzo al momento del francese sia al di sotto delle sue qualità Chiesto il taglio dell’ingaggio con la parola di riscattarlo a fine stagione dal Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

