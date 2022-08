(Di mercoledì 24 agosto 2022) Va in archivio l’Europeo di Monaco e, escluso qualche fuoco d’artificio finale, anche la stagionedell’italiana, l’anno uno post Tokyo che segnerà per sempre un punto di riferimento per il movimento azzurro di questa disciplina. La notizia buona è che l’Italia non ha perso smalto e brillantezza rispetto all’anno scorso e nella rassegna continentale è tornata a fare la voce grossa dopo anni di vacche magre, con 11 medaglie, tre ori, il settimo posto nel medagliere e tanti posti finale conquistati. La notizia cattiva è che il problema annoso dei troppi infortuni con cui devono fare i conti i protagonisti azzurri di punta dell’leggera è irrisolto e ogni anno, questo in particolare, l’Italia deve rinunciare a troppi potenziali campioni a causa di infortuni. Quello della preparazionee fisica ...

Eurosport_IT : Il titolo europeo vuole essere solo l'inizio per Yeman Crippa ???????? ?? - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - infoitsport : Atletica, ragazzo autistico escluso da Europei paralimpici per QI troppo alto - CapitanCipe : RT @CB_Ignoranza: 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno dopo l… -

OA Sport

Mondiali edsono alle spalle, ma la stagione della grandenon è finita . E per ora non c'è spazio per Marcell Jacobs , alle prese con i postumi del problemino muscolare che ne ha impedito la ...... con la prospettiva di partecipare ai Campionatie alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Un duro colpo per l'atleta romagnolo, campione della Federazione Italiana diLeggera e Fispes, ... Atletica, Europei 2022. E’ un’Italia che cresce. Le punte non tradiscono, dal mezzofondo le notizie migliori Mondiali ed Europei sono alle spalle, ma la stagione della grande atletica non è finita . E per ora non c'è spazio per Marcell Jacobs , alle prese con i ...Il mio percorso nell’atletica paralimpica è stato fermato e non potrò partecipare ai prossimi campionati europei e comunque non potrò gareggiare fuori Italia a causa del mio QI superiore a 75“. Il ...