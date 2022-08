Atletica | Diamond League Losanna 2022 | quattro italiani al via | c’è Tamberi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sale l’attesa per una nuova tappa della, che venerdì 26 agosto arriva acon uno dei meeting più prestigiosi della stagione. Gianmarcosarà una delle star in Svizzera, con il fresco oro europeo del salto in alto che ritroverà l’amico e rivale qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso l’oro olimpico a Tokyo.però non sarà l’unico italiano al via, visto che nei 3000 siepi sarà della partita Osama Zoghlami, reduce dal bronzo agli Europei di Monaco e chiamato a confrontarsi con tutti i migliori della disciplina. Presente anche Nick Ponzio nel getto del peso, così come Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile. Inizialmente erano attesi anche la staffetta 4×100 femminile e Ahmed Abdelwahed, che però hanno deciso di concedersi un periodo di ...

In scena anche Zoghlami, Ponzio e Bruni; riposo per Abdelwahed e azzurre 4x100. ROMA - Riparte la WandaLeague con quattro azzurri pronti a tornare in gara nell'appuntamento di Losanna, venerdì sera, al rientro dagli Europei di Monaco. Nell'alto il campione olimpico Gianmarco Tamberi, a pochi ...Spero che World Athletics e laLeague possano fare in modo che ciò sia possibile' aveva dichiarato all'Ansa. Ma gli organizzatori del meeting hanno fatto sapere che Jacobs (come Warholm che ...Atletica leggera, venerdì 26 agosto la Diamond League di Losanna: Gimbo Tamberi al via dopo l'oro europeo, ma ci sono altri tre italiani in gara ...In scena anche Zoghlami, Ponzio e Bruni; riposo per Abdelwahed e azzurre 4x100.ROMA (ITALPRESS) - Riparte la Wanda Diamond League con quattro ...