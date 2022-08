Atalanta, Sky: “West Ham su Malinovskyi, i Bergamaschi fissano il prezzo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Atalanta Malinovskyi- L’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia, dopo la vittoria in amichevole contro la formazione primaverile. Una vittoria per 3-1 con un ottima prestazione di Muriel che, punta di ritornare al top della forma fisica. L’Atalanta è al lavoro sul mercato per definire le ultime trattative, prima del gong finale che chiuderà i giochi. I Bergamaschi, non sono ancora convinti della loro squadra in quanto manca ancora qualche tassello per renderla competitiva. L’addio di Freuler ha fatto molto male, ma probabilmente ci sarà un’altra cessione dolorosa. Infatti, i rapporti tra Gasperini e Malinovskyi non sembrano andare per la via giusta, nonostante la rete dell’Ucraino in casa contro il Milan. Il giocatore ex Genk, è seguito dal Marsiglia che offre Cenzig Under più un ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- L’è tornata ad allenarsi a Zingonia, dopo la vittoria in amichevole contro la formazione primaverile. Una vittoria per 3-1 con un ottima prestazione di Muriel che, punta di ritornare al top della forma fisica. L’è al lavoro sul mercato per definire le ultime trattative, prima del gong finale che chiuderà i giochi. I, non sono ancora convinti della loro squadra in quanto manca ancora qualche tassello per renderla competitiva. L’addio di Freuler ha fatto molto male, ma probabilmente ci sarà un’altra cessione dolorosa. Infatti, i rapporti tra Gasperini enon sembrano andare per la via giusta, nonostante la rete dell’Ucraino in casa contro il Milan. Il giocatore ex Genk, è seguito dal Marsiglia che offre Cenzig Under più un ...

