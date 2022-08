Ascolti TV 23 agosto 2022 | Reazione a Catena ancora trionfante | bene il Tg1

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tante le trasmissioni che hanno movimentato l'intera giornata di martedì 23, giovando aglitv di Rai e Mediaset. In prima serata non sono mancati film emozionanti e divertenti, ma anche partite di calcio, varietà e politica. Tra i telegiornali, è Rai 1 a fare maggiore incetta di share, soprattutto per l'edizione delle 20.00 che viene preceduta da. A proposito del gioco televisivo di mamma Rai, la puntata che Marco Liorni si è ritrovato a condurre, ha visto gli attuali campioni riuscire nell'impresa di preservare l'intero montepremi, ma il finale ha lasciato l'amaro in bocca.TV 23Prime Time, Rete 4 sul podio dei programmi più visti della serata Due film diversi hanno deliziato le serate del pubblico italiano. Rai 1 ha trasmesso ‘Un ...

Raiofficialnews : #AscoltiTv d martedì #23agosto ?? - occhio_notizie : Ascolti tv martedì 23 agosto 2022: Un sogno per te vince contro Buongiorno papà? #ascoltitv #datiauditel - Teleblogmag : #canale5 supera di un soffio #rai1 con il film #buongiornopapa #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegr… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Techetechetè al 22.4% con le canzoni di Totò Savio. - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Rete 4 terza rete con Tempesta d'Amore (5.4%) che batte pure TgLa7 -

Redazione Sorrisi Canale 5, " Buongiorno papà ": 1.724.000 spettatori, 13% di share Rai1: "Un sogno per te" : 1.632.000 spettatori, 12,8% di share Rete 4, " Controcorrente Speciale ": 823.000, 6,2% di ...tv martedì 232022: preserale e access prime time Botto per Techetechetè che ha raggiunto quasi 3.5 milioni di utenti. Rai Uno " Techetechetè è stato seguito da 3.468.000 spettatori (...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 23 agosto 2022 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...