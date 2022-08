Anne Heche sepolta all’Hollywood Forever Cemetery, il cimitero delle star (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – L’attrice e regista Anne Heche è stata cremata e le sue ceneri sono state poste all’Hollywood Forever Cemetery, lo storico cimitero di Los Angeles dove sono sepolte molte star e personalità di spicco nell’industria dell’intrattenimento, quasi due settimane dopo essere stata dichiarata morta in ospedale per le ferite riportate in seguito a un violento incidente d’auto. In una dichiarazione, si legge su ‘Usa Today’, il figlio di Heche, Homer Laffoon, ha detto che lui e l’altro figlio Atlas Tupper “sono convinti che nostra madre apprezzerebbe il posto che abbiamo scelto per lei. E’ bello, sereno e sarà tra i suoi coetanei di Hollywood”. Il cimitero è diventato negli ultimi anni un polo culturale per proiezioni di film, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – L’attrice e registaè stata cremata e le sue ceneri sono state poste, lo storicodi Los Angeles dove sono sepolte moltee personalità di spicco nell’industria dell’intrattenimento, quasi due settimane dopo essere stata dichiarata morta in ospedale per le ferite riportate in seguito a un violento incidente d’auto. In una dichiarazione, si legge su ‘Usa Today’, il figlio di, Homer Laffoon, ha detto che lui e l’altro figlio Atlas Tupper “sono convinti che nostra madre apprezzerebbe il posto che abbiamo scelto per lei. E’ bello, sereno e sarà tra i suoi coetanei di Hollywood”. Ilè diventato negli ultimi anni un polo culturale per proiezioni di film, ...

