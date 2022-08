Anna Pettinelli | la foto sconvolge i fan | Incredibile

(Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è unadiche ha lasciato i suoi numerosi fan a bocca aperta: avete visto di che cosa si tratta? Da non credere, guardate. L’iconico volto di Amici continua a far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete visto L'articolo, lai fanchemusica.it.

occhio_notizie : Anna Pettinelli è rifatta o ritocca le foto? Lei replica: ''Così ho la pelle più liscia, che male c'è?''… - infoitcultura : Anna Pettinelli replica alle critiche degli hater: “Da giorni rompete le pa**e' - infoitcultura : Anna Pettinelli, sfogo su ritocchi e filtri: intervengono altri volti noti - infoitcultura : Anna Pettinelli rifatta? Lei replica e pubblica le foto - infoitcultura : Anna Pettinelli sfida gli haters: quando si incontreranno dal vivo… -

si è sfogata via social dopo che in molti l'hanno accusata di abusare del fotoritocco.ha replicato via social dopo che, in molti, l'hanno accusata di ritoccare le sue ...nel mirino degli hater: l'ex prof di Amici ha rifatto le labbra Dopo l'addio ad Amici, si torna a parlare diper motivi ben differenti da quelli legati alla scuola di ...L'ex coach di Amici, Anna Pettinelli, è stata accusata da alcuni follower di essere rifatta e al contempo di ritoccare spesso le foto ...L'ormai ex professoressa di canto di Amici e speaker radiofonica ha risposto ad alcuni haters sui social: le parole di Anna Pettinelli ...