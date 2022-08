Amici, Anna Pettinelli replica alle accuse e critiche sui social: "È nella vostra perversa natura, ma..." (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ex professoressa della scuola di Amici replica duramente a chi continua a criticarla e accusarla di usare i filtri sui social. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ex professoressa della scuola diduramente a chi continua a criticarla e accusarla di usare i filtri sui

tavano_anna : RT @Kr4k3n_MMXXI: Nel frattempo la mia personale lista di amici e conoscenti con gravi problemi insorti dopo, si allunga. Ma ovviamente nes… - Anna_M_Anders : RT @UKRinIT: Una preghiera per la pace in Ucraina si è svolta oggi a Roma nella Cattedrale dei Santi Martiri Sergio e Bacco in occasione de… - DucaDeSertis : @TeddeValerio Ma faccia invece un bel tweet di commiato a tutti i suoi amici e conoscenti morti a causa del vaccino… - AnnaRDelorenzo : RT @Vincenzodiben14: @AnnaRDelorenzo Buongiornissimo Anna ?????????stamani un po di tempo passo a salutare gli amici/e amiche?? - ferroni_anna : RT @TarantaTweet: ?? @mengonimarco super ospite del Concertone 2022 ?? Interpreterà un brano in grico tra i più amati dal titolo “Klama”, s… -