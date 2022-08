Allertata da automobilisti | polizia ferma tir | a bordo bambino afgano chiedeva aiuto

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ successo nel tardo pomeriggio odierno, lungo la tangenziale che collega San Giorgio del Sannio a Benevento.in transito sull’arteria hanno notato adi un tir unchiedere. E’ stata immediatamentela Questura che ha mandato una volante a controllare. Il mezzo pesante è statoto e durante i controlli è stato trovato aun giovane. Il, che non parla la lingua italiana, è stato curato e rifocillato dagli agenti giunti sul posto, le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti. Il tir, adibito al trasporto di tessuti e abbigliamento, è stato condotto in via De Caro, nei pressi della Questura, per ultimare i controlli e per ...

