(Di mercoledì 24 agosto 2022) Purtroppo anche lasta perdendo le suespiagge, come accade un po’ ovunque in Italia. Insi arriva al 65% del territorio costiero a rischio di, mentre lasi colloca al secondo posto con il 61% e la media nazionale è del 48%. A lanciare l’sono gli analisti di Vamonos-Vacanze.it., il tour operator: “Ben 100 chilometri di costa perduti dal 2002 ad oggi” “L’artificializzazione delle nostre mete turistiche si ripete di anno in anno ad un ritmo che è costante negli ultimi 20 anni, per un totale di 100 chilometri di costa perduti dal 2002 ad oggi”, spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha potuto ...

italiaserait : Allarme erosione: le bellissime coste della Calabria e della Sicilia mostrano le situazioni peggiori -

Italia Sera

Di conseguenza, si va verso la fine di un 2022 che sarà caratterizzato da una pesantedel ... silenzioso ma devastante Le sfide per il prossimo Governo italiano partono proprio dall'...... terreni che oggi oltre a non essere più produttivi sono esposti all'e al dissesto ... Il dottor Polichetti ha immediatamente colto il grido d'di Coldiretti ed è riuscito a mettere ... Allarme erosione: le bellissime coste della Calabria e della Sicilia mostrano le situazioni peggiori Purtroppo anche la Sicilia sta perdendo le sue bellissime spiagge, come accade un po’ ovunque in Italia. In Calabria si arriva al 65% del territorio costiero a rischio di erosione, mentre la Sicilia s ...Anche la Sicilia sta perdendo le sue bellissime spiagge, come accade un po’ ovunque in Italia. In Calabria si arriva al 65% del territorio costiero ...