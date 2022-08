Alfredo Del Curatolo insignito del titolo di Cavaliere della Stella d’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alfredo “Freddie” Del Curatolo – scrittore, cantante e giornalista che da anni vive a Malindi, dove è il direttore di Malindikenya.net – è stato insignito Cavaliere della Stella d’Italia, onorificenza con cui il presidente della Repubblica premia chi si è speso, spesso in maniera volontaria, nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi. A conferirgli il titolo, per conto di Mattarella – scrive La Provincia di Como -, l’ambasciatore Alberto Pieri. Il premio vuole essere un riconoscimento per l’impegno di Del Curatolo che “dal 2008 infonde per dare quotidianamente informazioni agli italiani in Kenya” e che “attraverso i suoi libri, gli spettacoli e i suoi dischi, ha saputo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022)“Freddie” Del– scrittore, cantante e giornalista che da anni vive a Malindi, dove è il direttore di Malindikenya.net – è stato, onorificenza con cui il presidenteRepubblica premia chi si è speso, spesso in maniera volontaria, nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi. A conferirgli il, per conto di Mattarella – scrive La Provincia di Como -, l’ambasciatore Alberto Pieri. Il premio vuole essere un riconoscimento per l’impegno di Delche “dal 2008 infonde per dare quotidianamente informazioni agli italiani in Kenya” e che “attraverso i suoi libri, gli spettacoli e i suoi dischi, ha saputo ...

alfredo_ferdi : RT @matteoc1951: @serebellardinel @GiorgiaMeloni @luigidimaio @EnricoLetta @Mov5Stelle @pengueraffaele Hanno già perso cara Sere sono estra… - alfredo_ferdi : RT @petergomezblog: Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Conte,… - alfredo_ferdi : RT @Alez1919: @GiuseppeConteIT Non possiamo candidare in Parlamento figure antimafia come Scarpinato e de Raho e poi accettare impresentabi… - alfredo_ferdi : RT @LaNotiziaTweet: Nucleare illogico e dannoso, utile solo ai signori dell’atomo. Parla la responsabile del Kyoto Club, Corrado: “Ciò che… - alfredo_ferdi : RT @Stefano173456: Il fondo del barile ha un volto. La adunata più tragica e infima degli ultimi centocinquant'anni della nostra storia. #… -