Adriana Volpe rompe il silenzio su Sonia Bruganelli al GF Vip e rivela la proposta “inaccettabile” di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Mostra gli artigli o depone le armi: sono punti di vista. Maci ha tenuto a raccontare la sua verità a Fanpage.it dopo le polemiche che hanno dominato l’estate circa la sua mancata riconferma come opinionista del GF Vip 7.parla di: la sua verità sull’opinionista L’ultima frecciatina era stata scagliata pochi giorni fa, quandoaveva parlato di persone che vanno avanti grazie a “santi protettori” eaveva ribattuto dicendo “Mi risulta che Guardì (Michele, nda) sia ancora in vita”.l’aveva presa sul personale, insomma, alludendo al regista de I Fatti vostri, programma cheha condotto per ...

vuota il sacco e per la prima volta spiega in modo dettagliato il motivo per cui è stata fatta fuori dal team del Grande Fratello Vip , dopo che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di ...Il ritorno al Grande Fratello Vip e la polemica conQuest'anno Bruganelli tornerà come opinionista nel programma di Alfonso Signorini Grande Fratello Vip e questo ritorno (dal 19 ...L'ex opinionista Adriana Volpe a ruota libera sul Grande Fratello Vip: "Ecco cosa mi ha proposto Signorini". Adriana Volpe senza freni sul Grande Fratello Vip. Intervistata da Fanpage, la showgirl ed ...Adriana Volpe racconta in un'intervista a Fanpage.it dei retroscena sul Grande Fratello Vip che aprirà i battenti il prossimo 19 settembre ...