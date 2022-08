Adriana Volpe | che bordate a Sonia Bruganelli | “Ha sputato nel piatto dove mangiava | si qualifica da sola per…”

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ha rilasciato un’intervista al sito “Fanpage.itha parlato tra i vari argomenti dicon le due opinioniste che non si sono mai prese e che quest’anno vedrà Orietta Berti al posto diche nei riguardi della sua ex collega non ha avuto peli sulla lingua. Di solito ecco le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro: “Rispetto a me sei piccola, piccola. Di grandi ci sono solo le bugie…., frecciata ad: “Orietta si mette in gioco, non ha paura del…” ...

fanpage : Adriana Volpe, a - infoitcultura : Adriana Volpe, addio Grande Fratello Vip: “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo” - infoitcultura : Adriana Volpe: Ora parlo io, tutta la verità sul GF Vip, Sonia Bruganelli e la proposta di Signorini - infoitcultura : Gf Vip 7, Adriana Volpe: retroscena della mancata conferma da opinionista - infoitcultura : Gf Vip 7, Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: “Alfonso Signorini ha insistito per riaverla al suo fianco?” -

- Sonia Bruganelli, botta e risposta: 'C'è chi va avanti per meritocrazia e chi...'. La stoccata della moglie di Bonolisparla per la prima volta del motivo per cui è ..., intervistata da FanPage , ha ribadito il concetto in merito alla presenza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip . Pensiero condiviso da un nutrito gruppo di persone ma palesato ...Era da tempo che in Italia una fiction televisivisa non creava un'attesa così spasmodica. Tutto merito dei protagonisti della serie "Viola come il mare" Can Yaman e ...Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa. All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né i ...