Accademia volley | partita la nuova stagione

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E' scattata la stagione della nuova Accademia volley. La squadra giallorossa si è ritrovata lunedì pomeriggio e ha svolto già il primo allenamento seguendo le indicazioni del preparatore fisico Gennaro Ucci e del suo assistente Alessandro Del Sordo, due delle novità dello staff tecnico di quest'anno. Presenti anche i tecnici Vittorio Ruscello e Angelo Cioffi che integreranno quanto prima anche il lavoro con la palla rispetto al programma di allenamento incentrato, in questa prima fase, prevalentemente sulla parte fisica. Al raduno erano presenti anche i volti nuovi Mireya Jimenez Armas ed Erika Dell'Ermo. Classe 2004, Mireya arriva a Benevento dopo lo scorso campionato disputato in B1 a Cutrofiano (LE) e andrà a ricoprire il ruolo di palleggiatrice. Figlia d'arte (papà Tonio ...

