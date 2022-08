Aborto, Chiara Ferragni contro Fratelli d’Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiara Ferragni si schiera in difesa dell’Aborto e pubblica su Instagram la sua denuncia contro Fratelli d’Italia, partito ‘reo’ – si legge nelle stories in cui viene condiviso un articolo di The Vision – di aver “reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono”, le parole dell’influencer, imprenditrice e moglie di Fedez a corredare il post. “Grazie a Chiara Ferragni per aver preso posizione sulla drammatica situazione dell’accesso all’interruzione di gravidanza nelle Marche. Sono vicina alle donne marchigiane, mobilitate da tempo contro le politiche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –si schiera in difesa dell’e pubblica su Instagram la sua denuncia, partito ‘reo’ – si legge nelle stories in cui viene condiviso un articolo di The Vision – di aver “reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. “Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono”, le parole dell’influencer, imprenditrice e moglie di Fedez a corredare il post. “Grazie aper aver preso posizione sulla drammatica situazione dell’accesso all’interruzione di gravidanza nelle Marche. Sono vicina alle donne marchigiane, mobilitate da tempole politiche ...

