A Brindisi | la candidata del Terzo polo scaricata dai locali di Azione e Italia Viva | Non l' abbiamo indicata noi

Da Gianni Alemanno e dalla lista della destra sociale ad un uninominale per Carlo Calenda. Succede a Brindisi dove è candidata alla Camera per il Terzo polo Antonietta Curlo, ma i partiti di riferimento - Azione e Italia Viva - hanno diffuso una nota per dire che non ne sanno nulla. E sui social iniziano a girare i post della aspirante parlamentare "neocentrista" nei quali osteggiava con vis polemica proprio il referendum costituzionale del 2016 promosso da Matteo Renzi. Dopo l'ingresso dell'ex sottosegretario Massimo Cassano, attuale dg Arpal in quanto fino a pochi giorni fa luogotenente di Michele Emiliano, una nuova querelle fa discutere nell'area liberaldemocratica che in Puglia schiera al proporzionale come capoliste Mara Carfagna e Teresa Bellanova.

