23 Agosto 2022 – Opposizione chiede dimissioni per il presidente argentino Alberto Ferandez. Anche il vicepresidente del Paraguay indagato per corruzione. Congo, scontri tra miliziani ed esercito (Di mercoledì 24 agosto 2022) La coalizione di Opposizione Juntos por el Cambio (JpC) ha presentato oggi in Argentina una istanza di impeachment riguardante il presidente Alberto Fernández, per la dichiarazione da lui rilasciata in difesa della vicepresidente Cristina Kirchner, per la quale la pubblica accusa in un processo ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per il reato di corruzione. Secondo l’Opposizione “Questi comportamenti (le dichiarazioni del Governo sul caso in corso) costituiscono un attacco sistematico alla magistratura“. La procura della Repubblica del Paraguay ha aperto ufficialmente un’indagine nei confronti del vice presidente Hugo Velazquez in relazione al presunto episodio di corruzione per il quale e’ stato sanzionato dal dipartimento ... Leggi su api.follow (Di mercoledì 24 agosto 2022) La coalizione diJuntos por el Cambio (JpC) ha presentato oggi in Argentina una istanza di impeachment riguardante ilFernández, per la dichiarazione da lui rilasciata in difesa della viceCristina Kirchner, per la quale la pubblica accusa in un processo ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per il reato di. Secondo l’“Questi comportamenti (le dichiarazioni del Governo sul caso in corso) costituiscono un attacco sistematico alla magistratura“. La procura della Repubblica delha aperto ufficialmente un’indagine nei confronti del viceHugo Velazquez in relazione al presunto episodio diper il quale e’ stato sanzionato dal dipartimento ...

DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - Grand_Battery : RT @antonio_bordin: #Letta , 25 febbraio 2022: “la propaganda russa gioca a farci credere che saremmo quelli più danneggiati dalle sanzioni… - mpoggio3 : RT @antonio_bordin: #Letta , 25 febbraio 2022: “la propaganda russa gioca a farci credere che saremmo quelli più danneggiati dalle sanzioni… -