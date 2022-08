15 Agosto 2022 – Assange fa causa alla Cia per spionaggio. Rudolph Giuliani indagato per interferenze nelle elezioni presidenziali 2020. Armenia, ordinata evacuazione residenti villaggi Aghavno e Nerkin Sos (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli avvocati americani del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, hanno annunciato oggi una causa contro la Cia e il suo ex capo Mike Pompeo, accusandoli di aver registrato le loro conversazioni e copiato i contenuti dei loro telefoni e pc. Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato personale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è indagato in Georgia nel quadro delle indagini della procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, sulle interferenze di Trump e dei suoi alleati nelle presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. Le autorità dell’Artsakh (l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) hanno ordinato l’evacuazione dei residenti dei villaggi di ... Leggi su api.follow (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli avvocati americani del fondatore di Wikileaks, Julian, hanno annunciato oggi unacontro la Cia e il suo ex capo Mike Pompeo, accusandoli di aver registrato le loro conversazioni e copiato i contenuti dei loro telefoni e pc. Rudy, ex sindaco di New York e avvocato personale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, èin Georgia nel quadro delle indagini della procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, sulledi Trump e dei suoi alleatidel, vinte da Joe Biden. Le autorità dell’Artsakh (l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) hanno ordinato l’deideidi ...

