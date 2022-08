Zuppa di Porro 23 agosto 2022

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 agosto 2022)di. Chiuse le liste, l’ira degli esclusi, e i soliti blindati. Casini spiega che il pd non è di sinistra perchè c’è lui. I grillini mollano il pd in sicilia, e non riesco a capire lo scandalo. pizzarotti molla il tertzo polo, sempre meno terzo. Gas record, euro sotto la parità, l’Eni fa scoperte ma non bastano. Tomb raider uccide la figlia di Dugin. Villenza in città se la prendono con la Meloni e anche per le devianze: leggere Crippa sul Foglio per capire #rassegnastampa23L'articolo proviene da Nicola